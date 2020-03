Coronavirus: Gekommen, um zu bleiben

Corona wird nicht auszurotten sein und sich bei uns wie die Grippe etablieren.

Auch wenn wir jetzt panisch werden und uns das Desinfektionsmittel am liebsten intravenös verabreichen würden: In ein paar Jahren, so der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank Ulrich Montgomery, würden wir mit einer weiteren grippeartigen Erkrankung leben, die Covid-19 heißt und gegen die es eine Impfung gibt. „Wir werden nicht verhindern können, dass das Virus um die ganze Welt läuft“, so Montgomery.

In dasselbe Horn stößt auch Heinz Burgmann, Leiter der klinischen Abteilung für Infektionen und Tropenmedizin an der Medizinischen Universität Wien: „Es ist nicht anzunehmen, dass Sars-CoV-2 völlig verschwinden wird.“ Noch sind jegliche Szenarien über den weiteren Verlauf Spekulation, warnt der Experte – doch möglicherweise bleibt das Virus. Bis ein Impfstoff gefunden sei, gehe es nur darum, die Ausbreitung unter Kontrolle zu bringen, so der Leiter des deutschen Robert- Koch-Instituts Lothar Wieler.