Coronavirus: Italiens Chef der Sozialdemokraten infiziert

Zingaretti stellte sich laut Facebook-Video selbst unter Quarantäne.

Der Vorsitzende der in Italien mitregierenden Sozialdemokraten, Nicola Zingaretti, hat sich mit dem Coronavirus angesteckt. "Auch ich habe das Coronavirus", sagt der Chef des Partito Democratico (PD) in einem auf Facebook verbreiteten Video. Er habe sich zu Hause selbst unter Quarantäne gestellt.



Alle Personen, mit denen er in den vergangenen Tagen Kontakt gehabt habe, seien informiert worden, damit sie sich untersuchen lassen. Es gehe ihm gut, sagt Zingaretti. Italien ist in Europa das Land mit den meisten Fällen. Bis Freitag waren 4636 Infektionen bekannt, 197 Menschen starben an der vom Virus ausgelösten Lungenkrankheit.