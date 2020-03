Coronavirus: Jetzt mehr als 1.000 Fälle in Deutschland

In Deutschland ist die Zahl der bestätigten Coronavirusansteckungen bis Montagfrüh auf 1.112 gestiegen.

Berlin/Budapest. Allein in Nordrhein-Westfalen gab es bereits 484 Infektionen, wie aus den aktuellen Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) hervorging. In Bayern wurden demnach inzwischen 256 Fälle bestätigt, in Baden-Württemberg steckten sich den offiziellen Zahlen zufolge bereits 199 Menschen an.

In mehreren anderen Bundesländern gibt es weiterhin nur wenige Fälle. Einzig in Sachsen-Anhalt verzeichnete das RKI bis Montag keinen Erkrankten. Am Sonntag hatte das Institut bundesweit 902 Fälle gemeldet.

In Ungarn wurden unterdessen neun Infizierte gemeldet. 67 Personen befanden sich am Montagvormittag in Quarantäne.

Weltweit haben sich inzwischen weit mehr als 110.000 Menschen nachweislich mit dem neuen Coronavirus infiziert, die Dunkelziffer liegt Experten zufolge noch wesentlich höher. Es gibt weder eine schützende Impfung noch eine spezielle Therapie zur Behandlung der Erkrankung Covid-19. Die meisten Infizierten haben nur leichte Erkältungssymptome mit Frösteln und Halsschmerzen, die binnen weniger Tage verschwinden, oder gar keine Symptome. Etwa 15 von 100 Infizierten erkranken schwer, betroffen sind vor allem ältere Menschen oder solche mit Vorerkrankungen.