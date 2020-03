Coronavirus: Papst negativ getestet - nur Verkühlung

Franziskus musste einen Besuch in der Lateranbasilika absagen.

Vatikanstadt. Papst Franziskus hat wegen einer Erkältung einen für Donnerstag geplanten Besuch in der Lateranbasilika in Rom abgesagt. Der Papst hätte an der Liturgie des römischen Klerus zu Beginn der Fastenzeit teilnehmen sollen. Franziskus hätte auch einigen Priestern das Beichtsakrament spenden sollen.

Aufgrund der grippeähnlichen Symptomen wurde der Papst auch auf den Coronavirus getestet. Dabei konnte nun Entwarnung gegeben werden. Franziskus I. hat nur eine Verkühlung und wird seinen Tätigkeiten schon in den nächsten Tagen wieder voll nachgehen.

52 Todesopfer in Italien, 1.835 Infizierte

In Italien ist die Zahl der Toten durch das Coronavirus auf 52 gestiegen. Das sind 18 mehr als am Sonntag, teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Montag in Rom mit. Die meisten Todesfälle wurden in den norditalienischen Regionen Lombardei und Emilia Romagna meldet.