Coronavirus: Punktuelle Reisewarnung und Hotline

Österreich spricht eine punktuelle Reisewarnung für die betroffenen Gebiete in Italien aus. Das verkündete Kanzler Kurz am Montag nach der Tagung des Coronaeinsatzstab. Zudem setze man auf eine vertiefende Zusammenarbeit mit dem Nachbarland und eine Infokampagne für die Bevölkerung. Gleichzeitig richtet man auch eine Hotline unter 0800 555 621 ein.

"Man solle nicht in Panik verfallen", so der Kanzler. Man müsse aber die Situation realistisch einschätzen: "Corona wird keinen Bogen um unser Land machen" In Österreich gab es bisher landesweit 187 Corona-Verdachtsfälle -alle verliefen negativ.

Fünf-Punkte-Plan beschlossen

Der Krisenstab hat fünf Punkte beschlossen:

1. Es wird tägliche Berichte an den Kanzler und an die Öffentlichkeit. 2. Die Landeshauptleute werden am Donnerstag nach Wien kommen. Am Freitag wird der Nationale Sicherheitsrat tagen. 3. Es wird eine Infokampagne geben. 4. Es wird eine punktuelle Reisewarnung für die betroffenen Gebiete geben. 5. Die Zusammenarbeit mit Italien soll weiter intensiviert werden.

Fünf Tote in Italien