Coronavirus: So ist die Lage in Europa

Nach wochenlangen Lockdown-Regelungen und Stillstand der Wirtschaft kehrt in Europa langsam wieder die Normalität ein – Ein kurzer Überblick über die momentane Corona-Lage in Europa.

Weltweit. Seit einigen Wochen stehen sämtliche Länder aufgrund der Coronavirus-Pandemie sowohl wirtschaftlich, als auch das soziale Miteinander betreffend still. Nun lässt sich, vor allem in Europa, ein durchaus positiver Trend in der Entwicklung der aktuellen Corona-Zahlen erkennen – Jetzt "sperren" viele Staaten wieder auf, wenngleich auch in unterschiedlichem Ausmaß. oe24 gibt Ihnen den Überblick über die aktuellsten Entwicklungen einiger Länder:

Österreich

Mit internationaler Vorbildwirkung reagierte die österreichische Regierung rasch mit Ausgangssperren, Maskenpflicht und Schließungen im Handel. Mit großem Erfolg, wie die Entwicklungen der Coronavirus-Kennzahlen der letzten Wochen gezeigt haben. Grund genug, eine schrittweise Öffnung der Wirtschaft und Lockerungen der Coronavirus-Maßnahmen zu vollziehen. So öffnen bereits am 29. Mai wieder Hotels für touristische Zwecke – Nach langem Stillstand im Kultursektor kann man auch hier wieder langsam aufatmen: Mittlerweile sind Veranstaltungen für bis zu 100 im Indoor-Bereich ab Ende Mai wieder erlaubt, Kino-Liebhaber dürfen sich ab 1. Juli wieder der neuesten Blockbuster erfreuen. Gehen die Zahlen der Neuinfektionen weiter zurück dürfen ab August bereits größere Veranstaltungen mit 500 bis 1000 Personen abgehalten werden – Vorausgesetzt es kann ein Sicherheitskonzept vorgelegt werden.

Deutschland

Durchwachsener sieht die Lage bei unseren Nachbarn aus: In den verschiedenen Bundesländern gelten unterschiedliche Corona-Regeln. So kehren die Schüler in Bayern langsam wieder in die Klassen zurück, nach den Pfingstferien ist hier wieder voller Schulbetrieb geplant. Biergärten dürfen wieder aufsperren, eine Woche später folgen Cafés und Restaurants. Sport im Freien ist ebenfalls wieder erlaubt. In Berlin darf die Gastronomie bereits seit Freitag wieder Gäste empfangen. Hier sind auch Treffen von bis zu 50 Personen im Innenbereich seit heute, Montag, erlaubt. Für den 15. Juni wurden bereits Lockerungen an den Grenzen zu Österreich angekündigt.

Schweiz

Bereits seit einer Woche haben Geschäfte, Schulen, Kindergärten, Museen und Restaurants wieder geöffnet. Sport in Kleingruppen – bis zu 5 Personen – ist wieder erlaubt. Dennoch rief die Regierung dazu auf, dass man nach Möglichkeit weiterhin zuhause bleiben sollte, um Überlastungen der derzeit noch nicht im Vollbetrieb befindlichen Öffis kommt. Ab Anfang Juni werden Kinos, Casinos, Schwimmbäder, Fitnesscenter und Campingplätze wieder in Betrieb genommen. Eine Maskenpflicht, wie sie in Österreich eingeführt wurde, gibt es in der Schweiz nicht – Die Behörden empfehlen jedoch, dass Mund-Nasen-Schutz in Öffis und Bereichen, wo sich das Abstandhalten eher schwierig gestaltet, getragen wird.

Italien

Italien gilt als eines der am schwersten durch das Coronavirus betroffenen Länder in Europa. Deswegen wurden hier auch besonders strenge Lockdown-Regelungen durchgesetzt. Mittlerweile gehen die Infektionszahlen jedoch zurück, weswegen Friseure, der Einzelhandel, Restaurants und Bars wieder öffnen dürfen. Allerdings sind hier weiterhin strenge Abstandsregeln einzuhalten. Die Bevölkerung darf sich wieder frei im Außenbereich bewegen, jedoch nur in deren unmittelbarer Region. Besonders wichtig ist der italienischen Regierung die Sommersaison: Ab 3. Juni ist die Einreise für Ausländer wieder erlaubt, das Reisen zwischen den Provinzen ist ebenfalls wieder genehmigt.

Spanien

Ebenfalls sehr stark betroffen war Spanien. Der Lockdown wird hier nur sehr zögerlich gelockert. Auf den Balearen beginnt man mit einer "Phase 1" zur schrittweisen Rückkehr zur Normalisierung: Restaurants, Hotels und Bars im Freien dürfen öffnen. Die Hoffnung auf einen Mallorca-Sommerurlaub ist somit noch nicht vollends zerplatzt. In Katalonien gelten derzeit noch strengere Coronavirus-Maßnahmen: Madrid und Barcelona bleiben weiterhin bei einer strikten Ausgangssperre.

Schweden

International für großes Aufsehen sorgte der Umgang der schwedischen Regierung mit der Coronavirus-Pandemie. Strikte Lockdown-Regelungen gab es trotz heftiger Kritik keine. Schulklassen bis zur neunten Schulstufe, die Gastronomie, Kinos, Fitnesscenter, etc. blieben weiterhin geöffnet. Lediglich ein Besuchsverbot für Seniorenheime wurde eingeführt. Veranstaltungen von bis zu 50 Personen sind erlaubt. Bis zum 15. Mai wurden "nicht unbedingt notwendige" Reisen von außerhalb der EU gestoppt.

Frankreich

In Frankreich dürfen die Menschen endlich wieder ohne Passierschein auf die Straße. Spaziergänge und Sport in der näheren Umgebung sind ebenfalls wieder erlaubt. Diejenigen, die weiter als 100 Kilometer von ihrem Wohnort verreisen wollen, benötigen weiterhin einen triftigen Grund. In den Öffis wurde eine generelle Maskenpflicht eingeführt. Der Einzelhandel hat wieder geöffnet, die Gastronomie bleibt jedoch weiterhin geschlossen.

Ungarn

Die Grenze zu Österreich ist bereits seit Sonntag wieder geöffnet. Die Ausgangssperre gilt seit heute, Montag, nur noch in Budapest. In Geschäften und in den öffentlichen Verkehrsmitteln muss zumindest der Mund verdeckt werden.