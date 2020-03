Coronavirus: Türkei stellt Flüge nach Österreich ein

Ab heute werde es keine Flugverbindungen nach Österreich, Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Spanien und Schweden geben.

Die Türkei stellt als Vorsichtsmaßnahme gegen das Coronavirus Flüge nach Österreich und in acht weitere europäische Länder vorübergehend ein. Ab Samstagfrüh (6.00 Uhr MEZ) werde es keine Flugverbindungen nach Österreich, Deutschland, Belgien, Dänemark, Frankreich, Norwegen, Niederlande, Spanien und Schweden geben, sagte Transportminister Mehmet Cahit Turhan am Freitag in Ankara.



Die Maßnahme gelte vorerst bis 17. April. Bereits zuvor hatte die Türkei Flüge nach China, Iran, Irak, Italien und Südkorea eingestellt. Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in der Türkei stieg unterdessen nach offiziellen Angaben auf fünf Personen.