Coronavirus: USA schicken Dollarscheine aus Asien in Quarantäne

Washington. Die USA lagern Dollarscheine aus Asien für sieben bis zehn Tage ein. Erst danach würden sie bearbeitet und wieder in den Geldkreislauf eingespeist, sagt eine Sprecherin der US-Notenbank Fed am Freitag. Es handle sich um eine Vorsichtsmaßnahme. Scheine im Wert von rund 1,75 Billionen Dollar sind im Umlauf, ein bedeutender Teil davon in Asien.

In den zwölf regionalen Fed-Banken wird das Bargeld auf Echtheit und Qualität geprüft. Verschlissenes Geld wird vernichtet und durch frisches Geld ersetzt.

