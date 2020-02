Coronavirus: Viertes Todesopfer in Italien

Ausnahmezustand in Italien ++ Supermärkte werden gestürmt ++

Coronavirus-Epidemie in Norditalien hat am Montag das vierte Todesopfer erfordert. Dabei handelt es sich um einen 84-Jährigen, der in einem Krankenhaus in der lombardischen Stadt Bergamo behandelt wurde. Damit stieg die Zahl der Todesopfer in der Lombardei auf drei, in Venetien war am Freitag ein 78-jähriger Pensionist an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

Die Zahl der Infektionen ist in Italien indes auf über 180 gestiegen, 150 davon wurden allein in der Lombardei gemeldet, berichtete der lombardische Präsident Attiliio Fontana in einem Radiointerview am Montag. Die lombardischen Supermärkte wurde von Menschen bestürmt, die eine Lebensmittelknappheit befürchten. Fontana betonte, es bestünde keine Gefahr, dass Lebensmittel nicht geliefert werden könnten.

Ausnahmezustand in Italien

Menschenleere Städte, Geisterorte, drei Todesopfer: In Padua starb ein Mann (78), in Codogno südlich von Mailand eine Frau (77), eine zweite in der Klinik von Crema. Bereits 150 Personen sind infiziert. Die Zahl steigt rasant - innerhalb von nur 24 Stunden hat sich die Zahl der Infizierten verdoppelt. Italien ist im Ausnahmezustand. Die Regierung versucht alles, um die Ausbreitung zu stoppen. Doch der Erfolg bleibt aus: Nur wenige Hundert Kilometer von unserer Grenze entfernt ereignet sich gerade der schlimmste Ausbruch des Cornonavirus in Europa.

Mailand. Alleine in der Lombardei sind über 100 Personen infiziert. Am schlimmsten betroffen ist die Stadt Codogno. Elf weitere Städte im Umkreis sind völlig abgeriegelt. Die Menschen stürmen die Supermärkte und kaufen die Regale leer. Sperrzonen statt Karneval. Restaurants, Bars, Schulen, Kirchen, Konzertsäle, Museen - alles zu. Selbst Züge halten nicht mehr in den isolierten Orten. Vier Spiele der ersten italienischen Serie A wurden abgesagt, ebenso Matches der unteren Ligen in der gesamten Region.

Modewoche. In Mailand, Hauptstadt der Lombardei, ließ Modezar Giorgio Armani seine Schau ausfallen. Auch in der Nachbarregion Venetien Alarmstufe Rot. Über 20 Infizierte, davon zwei in Venedig, ein Toter in Padua. Mediziner und Krankenpfleger im Spital wurden angesteckt. Der weltberühmte Karneval in Venedig fällt aus Insgesamt stehen 50.000 Einwohnern unter Quarantäne. In Friaul, Nachbarregion zu Kärnten, ist der Notstand ausgerufen worden.Heute kommt im Innenministerium abermals der Coronaeinsatzstab zusammen. Wie brisant die Situation ist, zeigt die Teilnehmerliste: Kanzler Sebastian Kurz schaltet sich höchstpersönlich ein und wird an der Sitzung teilnehmen. Innenminister Karl Nehammer sagt: "Die Lage in Italien entwickelt sich dynamisch." Aber: "Wir sind gut gerüstet in Österreich." Mit den Behörden in Italien stehe man in engem Kontakt.

Heute Krisengipfel

Keine Grenzkontrollen? Vielfach wurde am Sonntag von experten eine teilweise Schließung der grenzen zu Italien diskutiert. auch wurde über "Fieberkontrollen" an Grenzübergängen wie Thörl-Maglern oder am Brenner nachgedacht. aus dem Umfeld des Innenministerium-Krisenstabs sickerte aber am Sonntag durch, dass derzeit an keine Kontrollen an den grenzen gedacht wird. Zwar sei eine Schließung der grenze grundsätzlich "sehr rasch umsetzbar". binnen einer Stunde könnten Grenzkontrollen "hochgefahren werden", erläuterte Franz Lang, Leiter des Bundeskriminalamts. noch wird das aber nicht überlegt.

In Österreich gab es bisher landesweit 181 Corona-Verdachtsfälle -alle verliefen negativ.

ÖBB-Zug am Brenner angehalten - Entwarnung

Nach dem Coronavirus-Alarm in einem Zug am Brenner hat das Innenministerium am späten Sonntagabend Entwarnung gegeben. "Die beiden coronaverdächtigen Personen wurden negativ getestet. Der Zug fährt daher in Kürze weiter", teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) in einer Stellungnahme mit. Bei allen Passagieren, die in Österreich aussteigen, werden Identitätsfeststellungen vorgenommen, hieß es.

"Alle Behörden haben in diesem Fall rasch und mit hoher Vorsicht gehandelt. Die Meldekette hat unverzüglich funktioniert", so Nehammer. Zuvor war wegen des Verdachts auf zwei Fälle von Coronavirus in einem Zug am Brenner der Personenverkehr zwischen Österreich und Italien über die Brennergrenze eingestellt worden.