Coronavirus: Wienerin (36) in Salzburg infiziert

Landeshauptmann-Stellvertreter Stöckl: 'Person in häuslicher Pflege'.

Salzburg. Das Coronavirus hat nun auch Salzburg erreicht. Am Samstag ist der erste Fall bestätigt worden: Erkrankt ist eine 36-jährige Wienerin, die sich am vergangenen Wochenende in Turin aufgehalten hat und am Mittwoch von Wien zu ihrem Lebensgefährten nach Fusch an der Glocknerstraße (Pinzgau) gefahren ist. Sie weist Symptome eines grippalen Infekts auf und befindet sich derzeit in häuslicher Quarantäne.



"Der Fall ist gut abgrenzbar, es gibt auch keinen touristischen Bezug in der Region", sagte Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) am Samstagnachmittag bei einem Mediengespräch. Die Wienerin dürfte sich in Turin infiziert haben. In Wien selbst sei sie danach mit niemandem in Kontakt gewesen, so Landessanitätsdirektion Petra Juhasz. Am Mittwoch reiste sie dann mit einem Zug der Westbahn nach Salzburg, auch während der Fahrt habe es aber keine Gesprächskontakte gegeben.





+++ Alle aktuellen Infos im LIVETICKER weiter unten +++

Am Donnerstag traten die ersten Symptome auf. "Die Patientin hat sich richtig verhalten und sich telefonisch gemeldet und weder Arzt noch Spital aufgesucht", sagte Gesundheitsreferent LHStv. Christian Stöckl (ÖVP). Eine Ärztin des Tauernklinikums hat die Patientin gestern daheim aufgesucht und einen Testabstrich genommen. Heute, Samstag, lag das positive Ergebnis vor. "Die Patientin ist jung. Es geht ihr relativ gut, sie hat leichte grippale Symptome und kann nach derzeitigem Stand zuhause bleiben. Sie wird weiterhin hausärztlich betreut", so Juhasz.



Die 36-Jährige, ihr Lebensgefährte und zwei weitere Familienmitglieder bleiben in Fusch in häuslicher Quarantäne. "Sie werden versorgt, sodass sie das Haus nicht verlassen müssen", sagte Juhasz.



Beim Lebensgefährten wurde vorerst kein Abstrich genommen. Ein solcher erfolge erst, wenn eine entsprechende Symptomatik auftritt, erklärte die Sanitätsdirektorin. Insgesamt wurden heute in Salzburg 17 Tests durchgeführt, davon waren 16 negativ. Fünf Proben müssen erst ausgewertet werden, drei weitere Fälle seien angemeldet, berichtete Stöckl.



Für das Bundesland Salzburg würden weiterhin vier Ziele gelten, betonte Haslauer: "Die Ausbreitung des Virus soll zumindest eingedämmt und verzögert werden." Zweitens soll das öffentliche Leben weitgehend aufrecht bleiben. Drittens sei die Versorgung zu gewährleisten, und viertens werde weiterhin offen kommuniziert. Auch wenn sich die Zahl der Fälle in Salzburg häufen sollte, sei die völlige Isolierung des Patienten und seines Umfeldes zielführender als das Abriegeln ganzer Orte wie in Italien, sagte Juhasz.

Zwei Fälle in Niederösterreich

St. Pölten. In Niederösterreich haben sich zwei Personen mit dem Coronavirus infiziert. Wie Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) am Samstagvormittag mitteilte, ist ein Ehepaar aus dem Bezirk Korneuburg in der Nacht auf Samstag positiv getestet worden. Es handelt sich um die ersten bestätigten Fälle im Bundesland.

Die Frau befindet sich nach Angaben von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Wiener Kaiser Franz-Josef-Spital. Der ebenfalls infizierte Mann zeige eine "milde Symptomatik". Er habe "einen Bescheid zur häuslichen Quarantäne bekommen und hält sich entsprechend des Erlasses des Gesundheitsministeriums zuhause im Bezirk Korneuburg auf". Die Kinder des Ehepaares seien gesund.

Kontakt mit Wiener Familie Die Familie aus dem Bezirk Korneuburg hatte laut dem Amt der NÖ Landesregierung mit jener Wiener Familie Kontakt, die bereits im Kaiser Franz-Josef-Spital behandelt wird - in diesem Fall liegen positive Tests bei einem Mann, einer Frau und dem Sohn des Paares vor. Derzeit laufe die Abklärung der Kontaktpersonen, die von der Gesundheitsbehörde informiert werden. Der jugendliche Sohn der beiden Wiener hatte am Freitagnachmittag den ersten Coronavirus-Fall mit Niederösterreich-Bezug dargestellt. Er besucht das Erzbischöfliche Gymnasium in Hollabrunn. Vier Lehrkräfte sowie 23 Schülerinnen und Schüler der Geburtsjahrgänge 2003 bis 2005 befinden sich bis 11. März in häuslicher Quarantäne. Bis dahin dürfen die Betroffenen den eigenen Wohnbereich nicht verlassen. Bei Auftreten von Symptomen ist die Bezirkshauptmannschaft als Gesundheitsbehörde zu verständigen. Zu diesem Fall wurde am Samstag mitgeteilt, dass die ersten Bescheide noch in der Nacht auf Samstag zugestellt wurden. Die bisher in diesem Zusammenhang durchgeführten Tests seien negativ verlaufen. In Summe bestätigten sich im Bundesland mehr als 200 Verdachtsfälle nicht. Im Zweifel sei die Gesundheitshotline 1450 zu kontaktieren, hielt die Landessanitätsdirektion einmal mehr fest. Damit sind es bereits zehn Coronavirus-Fälle in Österreich.

+++ Alle Zahlen zum Coronavirus gibt es HIER ++++