Das ist das dickste Kind der Welt

Bei der Geburt deutete noch nichts auf eine Fettleibigkeit hin. Mohammed Arbrar aus Pakistan wog damals ganz normale 3,6 Kilogramm. Inzwischen ist Mohammed 10 Jahre alt und bringt unglaubliche 200 Kilo auf die Waage. Damit ist er laut seinem Arzt sogar das dickste Kind der Welt.

"Er wollte immer mehr"

Mohammeds Fettleibigkeit fing bereits im Baby-Alter an. Seine Mutter erzählt dem britischen Mirror: „Von Fettleibigkeit hatten wir noch nie etwas gehört. Wir fanden ihn nur wunderbar rund.“ Jedes Mal, wenn der kleine Bub schrie, wurde er gefüttert. Die Folgen waren dramatisch. Mit sechs Monaten wog Mohammed schon 19 Kilo, mit 6 Jahren knackte er die 100-Kilo-Marke. Seine Mutter erinnert sich: „Sein Bauch war nie voll. Er wollte immer mehr.“

Inzwischen ist Mohammeds Fettleibigkeit lebensgefährlich. Der Bub kann weder spielen noch in die Schule gehen. Sogar gehen oder sitzen ist ein echtes Problem. Dazu leidet der 10-Jährige an Bluthochdruck, Gelenkebeschwerden und Diabetes. Seine Nieren und sogar sein Herz könnten in naher Zukunft ausfallen.

Operation

Seine Eltern suchen nun um Hilfe. Dr. Maaz ul Hassan soll ihn in seiner Klinik in Lahore operieren und dabei seinen Magen verkleinern. Die Mediziner wollen helfen, damit Mohammed wieder ein normales Leben führen kann.