Das ist das weltweit erste Bratwurst-Hotel

Im fränkischen Ort Rittersbach liegt das weltweit erste Bratwurst-Hotel, das von Metzger Claus Böbel im September 2018 eröffnet wurde. Das Hotel ist eigentlich aus der Not heraus entstanden: Böbel wollte auf diese Weise seine Metzgerei retten, die der immer größer werdenden Supermarkt-Konkurrenz nur noch schwer standhalten konnte.

So investierte der 48-Jährige nicht nur 700.000 Euro in das Gebäude, sondern auch viel Kreativität. Dass er viel Fantasie besitzt, hat er schon einmal unter Beweis gestellt: So verschickte er mit Wurst gefüllte Briefe an seine Kunden.

© umdiewurst.de

© umdiewurst.de

© umdiewurst.de

Im Hotel finden Gäste alles, was das Fleisch-Herz begehrt: Tapeten mit Fleischerzeugnissen, Kissen und Leuchtkörper in Form von Würstchen oder ein Wurst-Eis, das im hauseigenen Restaurant verkauft wird.