Das sagt Kurz zu Treffen mit Trump

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat Freitagabend bestätigt, dass er am 20. Februar US-Präsident Donald Trump in Washington treffen wird. "Ich freue mich, am 20. Februar POTUS (President of the United States, Anm.) Donald Trump im Weißen Haus zu einem Arbeitsgespräch zu treffen. Die USA sind eine Supermacht und unser zweitwichtigster Handelspartner", schrieb der Kanzler auf Twitter.

