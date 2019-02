Demokratin Warren will US-Präsidentin werden

„Eat the Rich“ – das ist das Motto von Elizabeth Warren (69). Sie will für die Demokraten 2020 bei der nächsten Wahl zum US-Präsidenten antreten und Trump stürzen. „Diese Regierung ist die korrupteste seit Menschen­gedenken“, sagte sie, als sie am Wochenende ihre Bewerbung bekannt gab.

Eines von Warrens zentralen Anliegen: eine Sondersteuer für die reichsten 75.000 US-Familien. Die Einnahmen sollen dann etwa in den Klimaschutz fließen oder die Mittelschicht stärken.

Regeln brechen

Vor jubelnden Fans sagte die Senatorin: „Die Reichen und Mächtigen scheinen die Regeln zu brechen und keinen Preis dafür zu bezahlen. Es ist an der Zeit, sich zu wehren.“

„Pocahontas“

Aufregung gab es um Warren, weil sie sich als Ureinwohnerin bezeichnete. Trump spottete, nannte sie „Pocahontas“.

Ein DNA-Test sollte belegen, dass ihre Vorfahren tatsächlich Ureinwohner gewesen sind, doch der Stamm der Cherokee nannte das wertlos. Kritiker wiederholen: Sie habe die angebliche Angehörigkeit zu einer Minderheit nur für ihre Karriere genutzt.