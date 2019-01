Demokratische Senatorin Gillibrand will antreten

Die demokratische US-Senatorin Kirsten Gillibrand will bei der Präsidentschaftswahl 2020 antreten.

Das kündigte die scharfe Kritikerin von US-Präsident Donald Trump, die sich unter anderem gegen sexuelle Gewalt gegen Frauen engagiert, am Dienstag in der Sendung von Talkmaster Stephen Colbert an. "Ich werde mich um das US-Präsidentenamt bewerben", sagte die 52-Jährige.

"Ich weiß, dass ich das Mitgefühl, den Mut und die furchtlose Entschlossenheit habe, um Erfolg zu haben." Sie wolle die Gesundheitsversorgung amerikanischer Familien verbessern und gegen "Korruption und Gier" kämpfen. Gillibrand hatte 2009 den Senatssitz von Hillary Clinton für den US-Staat New York übernommen, als Clinton Außenministerin wurde.

Bei den Kongresswahlen im vergangenen November verteidigte sie ihre Sitz. Bei den oppositionellen Demokraten bringen sich bereits jetzt eine ganze Reihe von Politikern für die Präsidentschaftswahl 2020 in Stellung.

Unter anderem wollen sich die linksgerichtete Senatorin Elizabeth Warren, der ehemalige Wohnungsbauminister Julián Castro und die Kongress-Abgeordnete Tulsi Gabbard um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten bewerben.