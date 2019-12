Deutsche Grüne wollen Tausende Flüchtlinge holen

»Holt als Erstes die Kinder«, sagt Grünen-Chef Robert Habeck

Die Zustände in den überfüllten Flüchtlingslagern auf griechischen Inseln sind erbärmlich. Schnelle Hilfe ist "ein Gebot der Humanität", sagt Robert Habeck, Chef der Grünen in Deutschland, in einem Interview mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. "Holt als Erstes die Kinder", fordert er. 4.000 Kinder drängen sich in den engen Lagern, "viele Mädchen, viele zerbrechliche kleine Menschen".

Viele bereit. Die Bereitschaft scheint vielerorts gegeben. Bundesländer wie Berlin und Thüringen haben offiziell erklärt, helfen zu wollen, ebenso der Innenminister Niedersachsens oder die grüne Seite der Regierung von Baden-Württemberg. "Deutschland muss auch handeln, wenn andere in der EU nicht mitmachen", sagt Habeck.

Das Bundesministerium weist hingegen die Forderung zurück. Man müsse die Lage vor Ort verbessern.