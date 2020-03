Deutscher Innenminister Seehofer in Heimquarantäne

Weil ein Teilnehmer des Treffens vergangene Woche in Brüssel Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten gehabt haben soll, bleibt der deutsche Innenminister vorerst an seinem Wohnort in Ingolstadt.

Der deutsche Innenminister Horst Seehofer (CSU) ist zu Beginn der Woche nicht nach Berlin gekommen, weil ein Teilnehmer des EU-Innenministertreffens vergangene Woche in Brüssel Kontakt zu einem Coronavirus-Infizierten gehabt haben soll.



Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Steve Alter, sagte am Montag, Seehofer und alle Mitglieder der deutschen Delegation seien nach der Reise negativ auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Man wolle jedoch auch das Testergebnis der Kontaktperson noch abwarten. Der deutsche Innenminister bleibe deshalb vorerst an seinem Wohnort in Ingolstadt. Die Innenminister der EU hatten am vergangenen Mittwoch bei einem Sondertreffen in Brüssel über die angespannte Lage an der türkisch-griechischen Grenze beraten.

Erste Corona-Tote in Deutschland

In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus. Es handle sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag mit.



In Essen sei eine 89-jährige Frau gestorben, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt wurde, hieß es. Zum zweiten Opfer lagen zunächst keine näheren Informationen vor.



Bayern will Events mit mehr als 1.000 Gästen untersagen

Wegen der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus will die bayerische Staatsregierung Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Gästen zunächst bis Karfreitag untersagen. Darauf habe sich der schwarz-orange Koalitionsausschuss am Montag in München geeinigt, hieß es aus Teilnehmerkreisen.



Ähnliche Maßnahmen hat nun Kroatien getroffen: Auch dort werden Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Menschen verboten. Außerdem führt Kroatien für alle ausländische Staatsbürger, die aus den am stärksten mit Coronavirus betroffenen Ländern einreisen, eine 14-tägige Zwangsquarantäne ein. Kroatischen Bürgern wird hingegen Selbstquarantäne verordnet.