Deutsches Playboy-Model in den USA ermordet

Letzten Mittwoch wurde das Model Christina Carlin-Kraft tot in ihrer Wohnung in einem Vorort in Philadelphia gefunden. Die Deutsche mit russischen Wurzeln soll laut Autopsie erwürgt worden sein.

Das berichtet der „Philadelphia Inquirer“. Zudem wurde wenige Tage vor ihrem Tod in ihre Wohnung eingebrochen. In diesem Fall konnte die Polizei bereits einen Hauptverdächtigen ausfindig machen. Der 31-Jährige wird aber nicht in Verbindung mit dem Mord gebracht heißt es. Hier soll es sich um einen anderen Mann handeln, der auf Überwachungsbildern am frühen Morgen ihres Todestages zu sehen war. Er gilt als dringend tatverdächtig. Nach ihm werde bereits gefahndet.

Indes trauert ein Freund um das 36-jährige Model, das für bekannte Marken wie „Playboy“, „Maxim“ oder auch „Victoria’s Secret“ gearbeitet hat, in der britischen „The Sun“.

Dabei stellt er eine neue Theorie zu den Hintergründen des Mordes an. Er vermutet einen Stalker hinter der Schreckenstat. „Christina war eine wunderschöne Frau, die in vielen Magazinen zu sehen war. Sie wurde bombardiert mit Anfragen von Fremden, die sie treffen oder Verträge mit ihr abschließen wollten. Es könnte gut sein, dass einer von ihnen besessen von ihr war, nachdem er sie online gesehen hatte“, mutmaßt er.

Noch laufen die Ermittlungen. Bleibt nur zu hoffen, dass man den wahren Mörder Christinas findet.