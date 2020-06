Deutschland lässt 243 kranke minderjährige Flüchtlinge einreisen

Die deutsche Regierung will Griechenland 350 bis 500 minderjährige Migranten abnehmen.

Berlin/Athen. Deutschland lässt 243 kranke minderjährige Migranten aus Griechenland einreisen. Das erklärte Innenminister Horst Seehofer (CSU) am Mittwoch in Berlin. Hinzu kämen Geschwister und Eltern sowie sechs Minderjährige, die bei einem ersten Flug mit 47 Kindern und Jugendlichen im April nicht mitreisen konnten. Etwa ein Dutzend europäischer Staaten werde andere Personengruppen übernehmen, so Seehofer.

Die deutsche Regierung will Griechenland 350 bis 500 minderjährige Migranten abnehmen. Es handelt sich dabei um Kinder aus Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln, die entweder wegen einer schweren Erkrankung dringend behandlungsbedürftig oder aber unbegleitet und jünger als 14 Jahre alt sind, die meisten davon Mädchen.