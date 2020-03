Nachdem bereits ein Deutscher in Ägypten starb, gab es nun die ersten Todesfälle in Deutschland.

In Deutschland gibt es die ersten beiden bestätigten Todesfälle wegen des Coronavirus. Es handle sich um eine Person in Heinsberg und eine in Essen, teilte das nordrhein-westfälische Gesundheitsministerium am Montag mit.



In Essen sei eine 89-jährige Frau gestorben, bei der das Virus am vergangenen Dienstag festgestellt wurde, hieß es. Zum zweiten Opfer lagen zunächst keine näheren Informationen vor.

Erst am Sonntag wurde bekannt, dass ein 60-jähriger Feuerwehrmann aus Deutschland in Ägypten an den Folgen des Coronavirus starb. Am Montag lag die Zahl der Infizierten in unserem Nachbarland bei 1112.