Dieb versucht Frau in Rollstuhl auszurauben

Die Polizei in Arizona hat einen Mann festgenommen, der eine Frau in einem Rollstuhl ausrauben wollte.

26-Jähriger festgenommen

Die Polizei in Arizona hat einen Mann festgenommen, der versucht hat, eine Frau in einem Rollstuhl auszurauben. In einem Zug griff der Mann eine Frau an, kippte sie aus ihrem Rollstuhl und nahm den Rollstuhl mit aus dem Abteil. Als die Stadtbahn in Phoenix/Arizona in einen Bahnhof einfährt, sieht der 26-jährige Austin Shurbutt seine große Chance und stürmt auf die Frau im Rollstuhl los. Ein Video zeigt, wie sich die Frau im Rollstuhl versucht zu wehren. Shurbutt ist jedoch viel stärker und reißt die Frau aus dem Rollstuhl, lässt die wehrlose Frau auf dem Zugboden liegen und geht mit dem Rollstuhl aus dem Zug.

Das Video zeigt außerdem noch die barmherzigen Samariter, die der auf dem Boden liegenden Frau zur Hilfe eilen. Sie springen auf und rennen dem Mann hinterher und holen sich den Rollstuhl zurück.

Nach dem Tausende von Menschen sein Bild über Social Media teilen, wird Austin Shurbutt schließlich am Samstagnachmittag von der Polizei nach mehr als einer Woche festgenommen. Bei seiner Festnahme trug er, wie bei der Tat auch, seine Rentier-Pantoffeln. Er sieht sich jetzt fünf Anklagepunkten gegenüber: Darunter sind Raub, Entführung und Körperverletzung.