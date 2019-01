Diese 8 Retter kämpften unermüdlich

Die Kumpel haben sich jeweils in Zweierteams für etwa 30 bis 40 Minuten unter anderem mit Spitzhacken, Schaufeln und Presslufthämmern vorgearbeitet und wurden dazwischen abgelöst. Sie waren mit Sauerstoffmasken ausgerüstet und telefonisch mit den Kollegen außen in Kontakt. Die Bedingungen waren extrem, wegen der Enge könnten die Männer nur knieend oder liegend graben, hieß es.

Das Kind ist am 13. Jänner bei einem Ausflug mit seinen Eltern in den 107 Meter tiefen, illegal gegrabenen Schacht gefallen. Weil das Loch nur einen Durchmesser von 25 bis 30 Zentimetern hat, hatten die Retter entschieden, einen parallelen Schacht auszuheben, um zu Julen vorzudringen. Er wurde schließlich in einer Tiefe von 70 bis 80 Metern tot gefunden.