Dieser Hund hat die längste Schnauze der Welt

Ein Instagram-Profil, das den alltäglichen Schabernack einer Barsoi-Dame mit auffallend riesiger Schnauze einfängt, wurde zum Hit im Netz.

Virginia. Eine zwei Jahre alte Barsoi-Dame namens "Eris" soll mit einer Nasenlänge von rund 31 Zentimeter Weltrekordhalter für "die längste Hundenase der Welt" halten. Lily Kambourian, die 27-jährige Besitzerin, ist der Meinung, dass es keinen anderen Hund mit einer längeren Nase als ihre "Eris" gäbe. Eine offizielle Verifizierung des Weltrekords steht jedoch noch aus. Die Hunde-Mama hat seit "Eris'" Adoption im Jahr 2018 einen Instagram im Namen ihres Haustiers erstellt. Hier finden sich allerlei Kurzgeschichten und Fotos rund um das Leben des doch etwas kurios aussehenden Barsois.

© Screenshot (Instagram)

"Eris wurde als eines von insgesamt drei Geschwistern in Keysville, Virginia geboren. Als wir die Welpen besuchen waren stellte sich recht schnell heraus, dass sie eventuell an einem Überbiss leiden. Sie könnten nie an irgendeiner Hundeschau teilnehmen, aber das hat uns nie gestört. Sie (Anm.: Eris) kam gleich auf uns zu und setzte sich auf den Schoß meiner Partnerin", schreibt Kambourian auf Instagram. Aufgrund der auffallend großen Schnauze von Eris wurde die 27-Jährige öfters auf der Straße nach der Herkunft ihrer Hündin gefragt.

© Screenshot (Instagram)

Die zweijährige Hündin soll laut Aussage von Kambourian sehr an Menschen gewöhnt und gutmütig sein. Mittlerweile entwickelte die Hunde-Mama sogar eine eigene Merchandise-Kollektion für Eris auf den Markt gebracht. "Fast alle, mit denen wir während der Umsetzung unserer Kollektion gearbeitet haben waren sehr freundlich zu Eris. Oft kamen Kommentare in ihre Richtung wie 'Ach, was hast du denn für eine schöne Nase?'.", erklärt die 27-Jährige auf ihrem Instagram-Account.

Barsois gehörten laut dem "American Kennel Club" im Jahr 2018 zu den 192 beliebtesten Hunderassen in den USA. Die durchschnittliche Lebenserwartung beträgt in etwa 15 Jahre.