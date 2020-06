Drei Tote bei Messerstecherei nahe London

Reading. Bei einer Messerstecherei in der britischen Stadt Reading sind nach Polizeiangaben drei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Entgegen ersten Berichten britischer Medien werde der Fall nicht als Terrorakt eingestuft, teilte die Polizei am Sonntagfrüh mit. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sei festgenommen worden. Weitere Tatverdächtige gebe es nicht.

"Dies wird gegenwärtig nicht als terroristischer Zwischenfall eingestuft, aber wir bleiben hinsichtlich des Tatmotivs aufgeschlossen", sagte der regionale Polizeichef Ian Hunter. Die Ermittler würden bei ihrer Arbeit dennoch durch Kollegen aus der Antiterror-Abteilung unterstützt.

Bilder des Blutbads kursierten bereits in den Sozialen Medien. Darauf sind im Blut liegende Körper zu sehen, an denen offenbar Wiederbelebungsmaßnahmen durchgeführt werden. Innenministerin Priti Patel zeigte sich "zutiefst beunruhigt".

Wide ranging police cordon in #reading as reports of multiple fatalities after nearly a dozen stabbed at site of BLM/Antifa Marxist rally. pic.twitter.com/HEoMW2iVOu