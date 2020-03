Drei Tote in Ludwigsburg: Polizei fahndet nach 30-Jährigem

In einem Wohnhaus in Holzgerlingen in Baden-Württemberg sind drei Leichen gefunden worden.

Ludwigsburg. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Beamten fahnden deshalb nach einem 30-jährigen Nachbarn der Opfer, der als Täter infrage kommt, wie die Stuttgarter Staatsanwaltschaft und die Polizei in Ludwigsburg am Donnerstag mitteilten.



Der Verdächtige sei seit der Tat verschwunden. Er wohnte im Dachgeschoß des Hauses zur Untermiete.



Die Polizei hatte am Mittwoch die Leichen einer 27-jährigen Frau, ihres Lebensgefährten und dessen 62-jährigen Vaters gefunden. Die Toten wiesen Spuren erheblicher Gewalt auf. Sie wurden entdeckt, nachdem die Mutter der Frau sich bei der Polizei gemeldet hatte.