Drogenermittlungen gegen acht Münchner Polizisten

München. Die Münchner Polizei wird von einem Drogenskandal erschüttert. Gegen acht Beamte seien Ermittlungen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden, teilte das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mit. Das Münchner Polizeipräsidium suspendierte die Polizisten und leitete Disziplinarverfahren ein.

In Verdacht waren die Polizisten demnach durch Ermittlungen gegen einen mutmaßlichen Suchtgifthändler im Jahr 2018 geraten. Im Dezember 2018, in diesem Jänner und an diesem Dienstag seien die Wohnungen und Arbeitsplätze der Verdächtigen durchsucht worden. Die Beamten seien dazu in Gewahrsam genommen und nach Abschluss der Maßnahmen wieder entlassen worden.

Die Polizisten gehören laut LKA zu fünf verschiedenen Münchner Dienststellen. Ihre individuellen Tatbeteiligungen seien Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen.