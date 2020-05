Eisenstange durchbohrt Kopf - Mann (46) überlebt

Der 46-Jährige gab an, dass er keine Schmerzen spürte.

Kamel Abdel Rahman muss einen echten Schutzengel gehabt haben. Der 46-Jährige fiel in Ost-Jerusalem auf einer Baustelle aus dem zweiten Stock auf eine hervorstehende Eisenstange fiel. Die Stange bohrte ein Loch in seinen Kopf, von nahe seinem rechten Ohr bis knapp über seine linke Augenhöhle.

Der 46-Jährige wurde sofort ins Krankenhaus gebracht und operiert. Die Chirurgen stellten fest, dass der Stab zwei Hauptarterien vermieden hatte, die das Gehirn mit Blut versorgten, befürchteten jedoch, dass seine Entfernung weitere Schäden verursachen könnte. „Nachdem wir sichergestellt hatten, dass der Patient atmete, führten wir verschiedene bildgebende Tests durch, um herauszufinden, wo der Stab positioniert war und was es hatte getroffen und ob es entfernt werden konnte“, so der behandelnde Arzt. In einer waghalsigen Operation gelang es den Chirurgen schließlich, das Leben des Mannes zu retten.

Rahman erklärte später der Jerusalem Post“: „Ich konnte mich nicht bewegen, also rief ich um Hilfe - ich schrie. Ich war bei Bewusstsein und fühlte überhaupt keinen Schmerz. Ich weiß nicht wie ich es erklären soll.'