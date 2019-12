Eklat in ZDF-Show: Rundumschlag gegen Strache

Derzeit herrscht im Netz nicht nur Aufregung um seinen Ausschluss aus der FPÖ und etwaige Zukunftspläne mit der DAÖ: In der 'Heute-Show' des ZDF bezeichnete man den gefallenen Ex-Vizekanzler als 'verknitterte Wichsvorlage'.

Freitagabend präsentierten Oliver Welke und Sebastian Pufpaff den "Heute-Show"-Jahresrückblick – samt Verleihung des 'Schmähpreises' "Goldener Vollpfosten 2019" – im ZDF. Dem österreichischen Ex-Vizekanzler HC Strache wurden dabei gleich mehrere Minuten gewidmet. Hauptaugenmerk: Der Ibiza-Skandal.

"Verknitterte Wichsvorlage"

Der Kabarettist Sebastian Pufpaff holte zu einem Rundumschlag aus, der weit über die Grenzen des "guten Geschmacks" ging: "Die verknitterte Wichsvorlage aller Populisten hat seine Karriere auf Ibiza spektakulär versenkt, als er dem Ruf des eigenen Penis folgend vor versteckter Kamera randvoll mit Wodka-Red-Bull einer russischen Oligarchennichte die Kronen Zeitung vertickern wollte."

"Seitdem steht im Handbuch des notgeilen Populisten: Bei vermeintlich reichen Schlampen immer erst die Nägel kontrollieren", legte der deutsche Kabarettist nach. Strache wurde daraufhin der "Red-Bull-Vollpfosten"-Preis verliehen – Der Spott über den gefallen Ex-FPÖ-Politiker ging allerdings auch danach noch munter weiter: "Strache säuft auf Ibiza, macht Oligarchennichten klar." Zum Abschluss des ausufernden wurde der Song "We're going to Ibiza" eingespielt.