England will Schulen für zwei Monate schließen

Am Donnerstag wurden in England drei neue Coronavirus-Fälle bekannt.

Die Briten arbeiten derzeit akribisch Notfall-Pläne aus, um bei einer Verschlimmerung der Corona-Lage ausgerüstet zu sein. Ein Szenarium der Gesundheitsbehörden zeigt dabei Schulschließungen von bis zu zwei Monaten vor. Dann stehen allerdings die berufstätigen Eltern vor neuen Problemen: Wer betreut die Kinder in dieser Zeit?

Fußball-Spiele, Konzerte und andere Massenveranstaltungen stehen nun auch auf der Kippe.

Am Donnerstag wurden in England drei neue Coronavirus-Fälle bekannt. Damit steigt die Zahl der Infizierten in Großbritannien auf 16. Corona-Todesfälle gab es dort noch keine.