Obwohl alle Beweise auf einen natürlichen Ursprung des Coronavirus hindeuten, glaubt das US-Militär nicht ganz daran.

US-Generalstabschef Mark Milley schließt nicht aus, dass das neuartige Coronavirus aus einem chinesischen Labor stammt. "Wir haben viele Geheimdienste gehabt, die sich das genau angesehen haben", sagte Milley am Dienstag bei einer Pressekonferenz mit US-Verteidigungsminister Mark Esper. "Ich würde an dieser Stelle einfach sagen: Es ist nicht eindeutig."



Das Gewicht der Beweise gehe zwar in Richtung eines natürlichen Ursprungs. "Aber wir wissen es nicht genau."



Milley war zuvor von einer Journalistin gefragt worden, ob Hinweise für die Annahme vorlägen, dass das neuartige Coronavirus aus einem chinesischen Labor stamme und versehentlich freigesetzt worden sei.



Wissenschaftler halten es nicht für plausibel, dass das Coronavirus menschengemacht ist. Vielmehr wird eine natürliche Übertragung für wahrscheinlich gehalten: Entweder könnte das Virus direkt von Fledermäusen übergesprungen sein oder einen tierischen Zwischenwirt genutzt haben. Tatsächlich fehlen bis heute aber abschließende Erkenntnisse, wie sich der Mensch ursprünglich genau mit dem neuartigen Coronavirus angesteckt hat.