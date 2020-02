Das Tier steht demnach unter Artenschutz und war kaum größer als eine Wäscheklammer.

Am Münchner Flughafen hat der Zoll eine lebende Schildkröte in der Bauchtasche eines Reisenden entdeckt. Nach eigenen Angaben vom Mittwoch beschlagnahmte der Zoll die Griechische Landschildkröte bei einem 63-Jährigen. Das Tier steht demnach unter Artenschutz und war kaum größer als eine Wäscheklammer.



Der Mann kam den Zollangaben zufolge bei der Entdeckung am Dienstag aus Österreich. Er habe keine Aussage zu dem unsachgemäßen Transport des Tiers gemacht, teilte die Behörde weiter mit.