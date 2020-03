Erdogan pokert heute in Brüssel um mehr Geld

Ziel ist die Lösung der aktuellen Flüchtlingskrise an der griechisch-türkischen Grenze.

Erdoğan wird heute Nachmittag EU-Ratspräsident Charles Michel treffen. In dem Gespräch geht es um neue Flüchtlingshilfen für die Türkei, finanzielle Unterstützung beim Wiederaufbau der Re­gion im Norden Syriens sowie die grundsätzliche Neuausrichtung des EU-Türkei-Flüchtlingspakts.

Vor einer Woche hatte Erdo­ğan, wie berichtet, die Grenzen in Richtung Griechenland geöffnet, was zu einem immensen Flüchtlingsandrang an der Grenze und zu heftigen Spannungen zwischen Ankara und Brüssel geführt hat.