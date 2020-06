Ermittler teilen Eltern mit: 'Maddie ist tot'

Die Ermittler teilten den McCanns mit, dass ihre Tochter ermordet wurde. Sie legen aber keine Beweise vor.

Im Fall der vor 13 Jahren verschwundenen Maddie haben die deutschen Ermittler der Familie McCann in einem Brief mitgeteilt, dass das Mädchen tot ist. Das berichtet die britische „Daily Mail“ am Dienstag. Man könne allerdings keine Beweise veröffentlichen, weil dies die Ermittlungen gegen den mutmaßlichen Mörder Christian B. gefährden würde.

Konkrete Beweise

„Ich habe großes Mitgefühl mit den Eltern, aber wenn wir ihnen mehr Details mitteilen, könnte dies die Untersuchung gefährden", so der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig, Hans Christian Wolters. „Wir haben konkrete Beweise dafür, dass unser Verdächtiger Madeleine getötet hat, und dies bedeutet, dass sie tot ist.“

„Wir wissen natürlich, dass es für die Familie sehr schwierig werden wird, wenn wir ihnen sagen, dass wir davon ausgehen, dass Madeleine tot ist“, fügte er hinzu. "Aber wir können nicht sagen, warum sie tot ist. Es ist wichtiger, dass wir erfolgreich sind und den Schuldigen finden können, als nur unsere Karten auf den Tisch zu legen und ihnen zu sagen, warum wir glauben, dass sie es sein könnte."

© EPA

Vor 13 Jahren verschwunden

Das damals dreijährige britische Mädchen Maddie McCann verschwand am 3. Mai 2007 aus einer Apartmentanlage im portugiesischen Praia da Luz. 13 Jahre später teilten das Bundeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft Braunschweig überraschend mit, dass ein wegen anderer Delikte inhaftierter 43-jähriger Deutscher unter Mordverdacht stehe.