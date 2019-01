Erste Pflanze auf dem Mond eingegangen

China wollte auf dem Mond ein grünes Pflänzchen wachsen lassen. Ein Baumwollsamen keimte in der Mondsonde "Chang'e 4", wie auf Fotos zu sehen war, welche die Universität der südwestchinesischen Stadt Chongqing verbreitete. Doch das Experiment hat einen Rückschlag erlitten: Nach einem Temperatursturz auf minus 170 Grad Celsius ist sie wenig später gestorben. Die Pflanze befand sich an Bord der chinesischen Mondsonde „Chang'e 4“, die am 3. Januar auf der Rückseite des Mondes gelandet war.

Für das Pflanzexperiment hatten Xie und seine Kollegen "Chang'e 4" einen Behälter mit Erde, Wasser und Luft mitgegeben. Er enthält außer Baumwollsamen auch Kartoffel- und Ackerschmalwand-Samen. Von letzteren keimte bisher aber noch keiner. In dem Behälter befinden sich außerdem Drosophila-Fliegen-Eier sowie Hefe.