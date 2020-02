Bereits vor einer Woche ins Land eingereist.

Algier. Das nordafrikanische Land Algerien hat am Dienstagabend seinen ersten Coronavirus-Fall bestätigt. Bei dem Infizierten handelt es sich um einen Italiener, der am Montag der vergangenen Woche eingereist sei, berichtete das Staatsfernsehen. Der Mann sei in Quarantäne genommen worden, hieß es unter Berufung auf den Gesundheitsminister.