Erster Deutscher an Coronavirus gestorben

Ein 60-jähriger Mann starb nun in Ägypten. Dort war der Deutsche vor rund einer Woche eingereist.

Erstmals ist ein deutscher Staatsbürger nachweislich am neuartigen Coronavirus gestorben. Es handle sich um einen 60 Jahre alten Mann, der vor einer Woche nach Ägypten eingereist sei, teilte das ägyptische Gesundheitsministerium am Sonntag mit. Es ist zugleich der erste bekannte Todesfall im Zusammenhang mit Covid-19 in Afrika.



In Deutschland selbst hat es bisher noch keinen bestätigten Covid-19-Todesfall gegeben, obwohl die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Personen im bevölkerungsreichsten europäischen Land am Sonntag auf 947 stieg. Es gab am Sonntagabend insgesamt 100 Erkrankte als am Sonntagvormittag und 152 Fälle mehr als am Samstagnachmittag. Die größte Steigerung der Fallzahl gab es in Bayern, wo die Zahl seit Samstag von 67 auf 200 anstieg.



n der Stadt Zerbst im Bundesland Sachsen-Anhalt ist am Sonntag das Krankenhaus gesperrt worden, weil dort ein mit dem Coronavirus infizierter Arzt arbeitete. Er seit vor einer Woche aus Südtirol zurückgekehrt und habe bis Freitag in dem Krankenhaus gearbeitet, hieß es.