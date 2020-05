Erzieherin tötete Kindergartenkind (3): Neue Details der Horror-Tat

Es war ihr vorletzter Arbeitstag in der Kindertagesstätte als die kleine Greta plötzlich aufhörte zu atmen.

Diese Tat hat über die Grenzen Deutschlands hinaus für Schrecken gesorgt. Die Kindergärtnerin Sandra M. wird verdächtigt ein dreijähriges Mädchen in der Kindertagesstätte getötet haben. Jetzt wurden neue Details der Horror-Tat im nordrhein-westfälischen Viersen bekannt.

Wie bereits berichtet, ging man zunächst von einem Unfall aus. Die kleine Greta erlitt am 21. April einen Atemstillstand und verstarb schließlich am 4. Mai an den Folgen. Die Obduktion offenbarte dann ein Fremdverschulden. Am 19. Mai wurde die 25-jährige Erzieherin festgenommen.

Nun berichtet die "Bild", dass Sandra M. bereits am 15. April gekündigt hatte. Konzept und Größe der Kita hätten ihr nicht zugesagt. An ihrem vorletzten Tag soll sie dann das Kind attackiert haben.