Erzürnter Papst haut einer Gläubigen auf die Finger

Papst befreite sich energisch aus Griff von asiatischer Gläubiger

Papst Franziskus hat sich beim Angelus-Gebet zu Neujahr dafür entschuldigt, dass er mit einer Gläubigen die Geduld verloren habe. "Oft verlieren wir die Geduld. Ich entschuldige mich wegen des schlechten Beispiels von gestern", sagte der Heilige Vater.

© Screenshot

Franziskus bezog sich auf seine Reaktion auf eine asiatische Gläubige, die am Samstagnachmittag auf dem Petersplatz seine Hand genommen und versucht hatte, den Papst in ihre Richtung zu zerren. Um sich aus dem Griff zu befreien, klopfte der Papst entschlossen auf die Hand der Frau. Das Video mit dem Vorfall im Internet löste unterschiedliche Reaktionen aus. Der Vorfall ereignete sich nach der traditionellen Vesper zum Jahresabschluss am Dienstag im Petersdom, als der Papst die Krippe auf dem Petersplatz besichtigte.

© Screenshot

Papst entschuldigt sich

Beim Angelus-Gebet rief Franziskus die Gläubigen auf, nicht der Versuchung des Stolzes nachzugeben. Es sei wichtig, stets den Dialog mit den Mitmenschen offen zu halten.