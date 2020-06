Ex-Freundin packt aus: 'Er war eine Bestie'

Christian B. brach in ihre Wohnung ein und versteckte sich unter ihrem Bett.

Im Fall des vor 13 Jahren verschwundenen britischen Mädchens Madeleine "Maddie" McCann sind seit Mitte voriger Woche beim deutschen Bundeskriminalamt (BKA) Hunderte neue Hinweise eingegangen. Gleichzeitig ist Christian B. in weiteren Fällen verschwundener und getöteter Kinder in Verdacht geraten. Die belgischen Behörden nahmen in dem Zusammenhang die Ermittlungen zum Mord an der deutschen Jugendlichen Carola Titze im Jahr 1997 wieder auf, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in Brügge am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP sagte.

"Eine Bestie wartete unter meinem Bett"

Unterdessen packte nun im Interview mit dem Mirror die Ex-Freundin des 43-Jährigen aus. Die Britin arbeitete als Bardame an der portugiesischen Algarve und lernte dabei Christian B. kennen. Der Deutsche sei dabei zunächst äußerst charmant gewesen, wurde dann aber immer eifersüchtiger und besitzergreifender. Als die Engländerin dann einen anderen Mann traf, kam es zur Eskalation.

Die Kellnerin schildert gegenüber dem „Mirror“, dass Christian B. sie auf der Damentoilette der Bar, in der sie arbeitete, attackierte und schlug. Als die Britin später nach Hause kam, fand sie dann den Deutschen unter ihrem Bett liegend. Christian B. war durch ein Fenster in die Wohnung seiner Ex eingebrochen und wartete dort auf sie. Die 45-Jährige glaubt, dass der mutmaßliche Maddie-Killer herausfinden wollte, ob sie einen anderen Mann mit nachhause nehmen würde. Schließlich starrte sie Christian B. kalt an, sagte „Goodbye“ und verschwand.