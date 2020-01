Explosion in Houston: Polizei sperrte Straßen

In der US-Metropole Houston hat sich am Freitag eine Explosion ereignet.

Houston (Texas). Polizeipatrouillen sperrten die Straßen rund um das betroffene Gebäude ab, wie die Polizei der texanischen Stadt auf Twitter mitteilte.

Building Explosion 4500 Gessner: HPD command post at Tanner @ Gessner. All traffic avoid hot zone between Gessner, Genard, Sefani & Clay Rd. #houtraffic #hounews CC8 — Houston Police (@houstonpolice) January 24, 2020

Heftiger Knall

Der Knall sei meilenweit zu hören gewesen, meldete der Sender ABC13. Auf einem Foto waren Rauch und Trümmer zu sehen. Laut dem Sender KHOU11 ließ die Explosion Wände wackeln und Fenster vibrieren. Die Explosion soll sich um 4.27 Uhr Ortszeit (11.27 Uhr MEZ) ereignet haben.