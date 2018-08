Fahrer von Leichenwagen starb bei Crash

Der Fahrer eines Leichenwagens ist am Mittwoch auf der deutschen Autobahn 2 bei Hannover mit seinem Transporter in einen Sattelzug gekracht und dabei ums Leben gekommen. Bei dem Versuch den Mann aus dem grau lackierten niederländischen Leichenwagen zu befreien, erlebten die Einsatzkräfte eine weitere Schrecksekunde: Sie fanden in einem zerstörten Sarg eine Leiche.



Bei dem Zusammenstoß schob sich der Leichenwagen nach Angaben der Feuerwehr unter den Sattelzug und wurde stark zerstört. Der Transporter wurde fast bis zur Wagenmitte eingedrückt. Der Fahrer des Sattelzugs blieb unverletzt.