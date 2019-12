Fahrrad-Akrobaten von Hochseil abgestürzt

Zwei Fahrrad-Künstler verletzten sich bei einer ihrer Shows.

Stuttgart. Ein Drama ereignete sich im Stuttgarter Weihnachtszirkus.

Mehrere Artisten abgestürzt

Am Mittwochabend, bei einer Vorpremiere, sind mehrere Fahrrad-Artisten von einem Hochseil in die Tiefe gestürzt. Was sie im November noch mit Bravour vollbrachten, wo sie einen Weltrekord aufstellten, wollte gestern so gar nicht klappen. Sieben Artisten der "Werner Guerrero Gruppe" hatten versucht, in sieben Meter Höhe eine Pyramide mit Fahrradfahrern aufzubauen.

© dpa / Bernd Weissbrod

© dpa / Bernd Weissbrod

Artist verliert Gleichgewicht

Am Mittwoch nahm das Unglück seinen Lauf. Einer der sehr erfahrenen Akrobaten der "Werner Guerrero Gruppe" verlor plötzlich das Gleichgewicht und versetzte dadurch das zehn Meter lange Seil in Schwingungen. Durch die Schwingungen verloren drei Artisten die Haltung und stürzten in die Tiefe zu Boden. Glück im Unglück, sie landeten auf Sicherheitsmatten.

© dpa / Bernd Weissbrod

Von Fahrrädern und Balancierstangen getroffen

Auf den Sicherheitsmatten liegend, wurden die Verletzten noch von den Balancierstangen und ihren Fahrrädern getroffen. Zwei Fahrrad-Artisten wurden nach einer raschen notärztlichen Erstversorgung ins Krankenhaus gefahren. Die Männer wurden stationär aufgenommen, bei ihnen besteht jedoch keine Lebensgefahr. Die anderen vier Artisten konnten sich bei dem Drama noch am Seil festhalten.

Die Stuttgarter Nachrichten zitieren den Zirkusdirektor, der die Fahrrad-Show schon hundertmal gesehen hat: "Sie haben Glück gehabt. Die beiden Artisten können sich bewegen, und sie können fühlen".