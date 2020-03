Der Vater sorgt mit seiner Entscheidung für Ärger. Die Teenager-Tochter spricht kein Wort mehr mit ihm.

Auf der Plattform „ Reddit “ schildert ein Vater einen Urlaub, bei dem einiges schiefging. Der Familienvater wollte zusammen mit seiner zweiten Ehefrau, den beiden gemeinsamen Kindern (11 und 9) und seiner Tochter aus erster Ehe (14) in den Urlaub fliegen.

Am Flughafen bemerkte die Familie, dass der Pass der 14-jährigen Tochter nur mehr zwei Monate gültig ist. Die Fluglinie verweigerte deshalb die Mitnahme der Jugendlichen, weil alle Reisepässe noch drei Monate gültig sein müssen und die 14-Jährige sonst im Zielland nicht einreisen könne.

Große Empörung

Der Vater trifft nun eine Entscheidung, die in den sozialen Medien für große Empörung sorgt. Er lässt seine Tochter einfach am Flughafen zurück und steigt mit seiner Frau und den zwei anderen Kindern in den Flieger. „Die Reise kostete eine Menge Geld, also traf ich die Entscheidung, zu fliegen“, erklärt sich der Mann auf Reddit.

Die Tochter reagierte daraufhin verständlicherweise verärgert. Sie brach jeglichen Kontakt mit ihrem Vater ab. Dieser kann die Reaktion nicht verstehen: „Meine jüngeren Kinder haben die Reise wirklich genossen und meine Frau und ich sind sehr verärgert, dass meine Tochter nicht mit uns spricht.“