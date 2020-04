Familienstreit: Mann wegen Klopapier festgenommen

Weil seine Mutter heimlich Klopapier versteckte, rastete ein 26-Jähriger aus.

Klopapier wurde in der Corona-Krise zu einem wichtigen Gut. Viele Menschen kauften die Geschäfte leer und hamstern Toilettenpapier dann zu Hause. Mitunter kann es aber auch innerhalb der Familie zu Streitigkeiten kommen – so wie in diesem Fall in Kalifornien.

Vorrat versteckt

Nachdem seine Mutter angeblich den knapp gewordenen Familienvorrat an Klopapier versteckt hatte, rastete ein 26-jähriger Mann in der Stadt Saugus völlig aus. Laut Polizeibericht, soll der Sohn seine Mutter kurzerhand ins Gesicht geschlagen haben. Die Mutter rief daraufhin die Polizei, der 26-Jährige wurde festgenommen.

In Kalifornien wurden im Zuge der Corona-Pandemie wie etwa auch in Österreich und vielen anderen Ländern Ausgangsbeschränkungen verhängt. Dies führte laut Polizei zu einer Zunahme von häuslicher Gewalt.

