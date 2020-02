Fitness-Beauty als Kopf eines Drogenrings

Eine Frau aus Sydney wurde im Zusammenhang mit dem Drogenservice "Dial-a-Dealer" festgenommen.

Sydney. Die 29-jährige Sarah Rutherford wurde am Donnerstag in ihrem Haus in Greenacre im Südwesten Sydneys, von Detectives des Drug and Firearms Squad, vor laufenden Kameras abgeführt.

Der glamourösen Fitnessfanatikerin wird die Beteiligung und Koordination an einem stadtweiten Drogendienst vorgeworfen.

© Facebook/Sarah Rutherford

Drogenlieferdienst in ganz Sydney

Die Polizei durchsuchte Rutherfords Haus und fand Handys, Kokain, Drogenutensilien und Dokumente, die alle beschlagnahmt wurden. Laut Polizei soll Rutherford einen Drogenlieferdienst in ganz Sydney koordiniert und zwischen September 2019 und Februar 2020, mehr als 300 Gramm Kokain an verschiedene Personen und Gruppen geliefert haben.

Sarah Rutherford wurde die Kaution verweigert und sie soll am Freitag vor dem Bankstown Local Court erscheinen.

Die Verhaftung ist Teil einer größeren Polizeiaktion. Die Untersuchungen gehen weiter.