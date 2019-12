Flüchtlings-Alarm aus Erdogans Türkei

Die Zahl der Flüchtlinge aus der Türkei steigt an – zu uns kommen sie aber (noch) nicht.

Die Zahl der Migranten, die aus der Türkei nach Griechenland übersetzen, ist heuer deutlich gestiegen. Bis zum 15. Dezember waren es nach UNHCR-Angaben 71.368 – und damit fast 21.000 mehr als im Gesamtjahr 2018 (+46 %). Um die überfüllten Lager auf den Inseln zu entlasten, begann die griechische Regierung Anfang Oktober, Migranten aufs Festland zu bringen. Laut Welt sind schon mehr als 40.000 auf den Inseln.

Übrigens: Die überwiegende Zahl der Asylgesuche in Griechenland stammt im laufenden Jahr nicht von Syrern, sondern von Afghanen.

Insgesamt ist die Zahl der Migranten, die die EU-Mittelmeerländer erreichten, heuer erneut gesunken – von 141.000 auf 119.000.

Bei uns sinken Asyl-Zahlen (noch)

Obwohl mehr Flüchtlinge in Griechenland anlanden – in Österreich sinken die Zahlen weiter, und zwar über die vergangenen 11 Monate um 11,81 %. Allerdings sind die Rückgänge immer kleiner geworden und in zwei Monaten – dem August und dem Oktober – hat es sogar leichte Zuwächse gegeben. Ob das eine Trendwende ist, werden die nächsten Monate zeigen.