Flüge gestrichen: Haben Crews Angst vor Infektionen?

US-Airlines streichen alle Flüge nach Mailand. Was steckt dahinter?

In Italien ist die Zahl der Toten durch das neuartige Coronavirus auf 34 gestiegen. Das teilte Zivilschutzchef Angelo Borrelli am Sonntag in Rom mit. Das waren fünf Verstorbene mehr als am Vortag. Inzwischen sind nach seinen Angaben 1.694 Menschen mit dem Sars-CoV-2-Erreger infiziert. Davon seien 83 bereits wieder genesen.

Am Wochenende haben nun erstmals zwei US-amerikanische Airlines alle Flüge nach Mailand gestrichen. Delta Air und American Airlines werden zumindest bis Ende April keine Flüge mehr in die italienische Metropole anbieten. Flüge in die italienische Hauptstadt Rom werden unterdessen weiterhin durchgeführt.

Die Fluglinien reagieren damit auf die Anhebung der Reisewarnung durch die US-Regierung. Amerikanische Staatsbürger werden angehalten, vorerst keine Reisen mehr in die betroffenen Gebiete zu unternehmen. Gerüchteweise haben sich zuvor auch die Crews dagegen ausgesprochen, weiterhin nach Mailand zu fliegen.

Italien ist das in Europa am schwersten von der Lungenkrankheit Covid-19 betroffene Land. Elf Gemeinden in der Lombardei und Venetien sind seit rund einer Woche gesperrt.