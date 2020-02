Eine Boeing 737 überrollte ein Schleppfahrzeug - der Lenker starb bei dem Unfall.

Bangkok. Am Freitag ereignete sich am Don Mueang Airport in Bangkok ein tragischer Unfall. Eine Boeing 737-800 von "Nok Air" wurde von ihrem Standplatz weggeschleppt, doch das Flugzeug gewann plötzlich an Fahrt - das Schlepperfahrzeug geriet dabei unter den Jet.

Ein Bodenmitarbeiter wurde bei dem Unglück verletzt. Der Fahrer des Flugzeug-Schleppers starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Wie es zu diesem Unfall kommen konnte, ist bisher nicht bekannt.