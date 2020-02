Flugzeug nach Landung in zwei Teile gebrochen

Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus war in Izmir gestartet.

Istanbul. Auf dem Istanbuler Sabiha-Gökcen-Flughafen ist ein Flugzeug laut Medienberichten nach der Landung bei starkem Regen schwer verunglückt. Die Maschine der türkischen Fluggesellschaft Pegasus mit 183 Menschen an Bord sei von der Landebahn abgekommen, auseinandergebrochen und in Brand geraten, berichteten türkische Medien am Mittwoch. Demnach gab es Verletzte, aber keine Toten.

Sabiha Gökçen'de Pegasus'a ait uçağın pistten çıktığı belirtiliyor pic.twitter.com/FHvGYvXic4 — HavArenaMedya (@HavArenaMedya) February 5, 2020

Nach Berichten des Fernsehsenders NTV war das Flugzeug in der Stadt Izmir im Westen des Landes in Richtung Istanbul gestartet.

21 Verletzte, keine Toten

Bei dem Unglück wurden 21 Menschen verletzt. Sie mussten alle ins Spital gebracht werden. Ob Passagiere aus Österreich an Bord waren, ist bisher nicht bekannt. Der türkische Verkehrsminister Mehmet Cahit Turhan (59) sagte, das Flugzeug habe 177 Passagiere an Bord gehabt. Dem Politiker zufolge sollen bei dem Unglück angeblich keine Menschen zu Tode gekommen sein.

Bereits am 7. Jänner war eine 737-800 der Pegasus Airlines am Flughafen Sabiha Gökçen von der Landebahn abgekommen. Damals waren unter den 164 Passagieren keine Verletzten. Der Airport ist nach dem Crash für weitere Flugzeuge zunächst geschlossen worden. Die ankommenden Flüge werden aktuell zum großen, neuen Istanbul-Flughafen umgeleitet.