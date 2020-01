Foto zeigt Freundinnen - aber etwas stimmt hier nicht

Ein Detail auf diesem Foto lässt das Internet derzeit ausflippen.

Auf den ersten Blick wirkt dieses Foto ganz normal. Vier Freundinnen sind bestens gelaunt und lachen in die Kamera. Das Bild, das wahrscheinlich im Urlaub aufgenommen wurde, geht nun aber im Netz viral. Der Grund dafür ist einfach.

© Reddit

"Fehler in der Matrix"

„Glitch in the matrix“ (dt.: Fehler in der Matrix), mit diesem Titel wurde der Schnappschuss auf Reddit geteilt. Im Internet rätselten dann zahlreich User darüber, was denn der Fehler im Bild sei. Während einige zu viele Hände oder zu wenige Beine entdeckt haben wollen, ist die Lösung dann doch ganz einfach.

Im Hintergrund ist nämlich immer der gleiche Mann zu sehen. Offenbar hat sich jemand einen Scherz erlaubt und sich bei Photoshop ausgetobt. Einen Netz-Hit hat der Unbekannte damit jedenfalls gelandet. Das Bild wurde erstmals schon vor zwei Jahren hochgeladen, wurde nun aber "wiederentdeckt" und in den vergangenen Tagen zigfach im Internet geteilt.